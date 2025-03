Het kabinet stemt „zo nodig” niet in met delen van het EU-plan om defensie-investeringen te financieren. Onthouding van stemming is ook een mogelijkheid, schrijven meerdere ministers mede namens premier Dick Schoof in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is het resultaat van een ingelast overleg met de coalitiepartijen op donderdag.

Het gaat om plannen die voortvloeien uit ReArm Europe, waarvan EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen de grote lijnen heeft aangekondigd. Tegen plannen om namens lidstaten geld te lenen en begrotingsregels te versoepelen voor defensie-uitgaven is weerstand uit de kamer. Een meerderheid steunde een motie van Joost Eerdman (JA21) om het Europese herbewapeningsplan niet te steunen.

Het kabinet zal „scherp en stevig” kijken naar voorstellen op dit punt, staat in de brief. Maar Nederland houdt ook een „constructieve opstelling”. De ministers vinden dat ze hiermee de motie-Eerdmans „deels wel, deels niet” uitvoeren.

Von de Leyen wil het binnen de Europese begrotingsregels mogelijk maken om in totaal 650 miljard euro extra aan defensie uit te geven. Als zo'n voorstel aan bod komt, zal het kabinet er „krachtig voor pleiten dat maatregelen tijdelijk en gericht zijn”. Schulden moeten beheersbaar blijven en financiële stabiliteit mag niet in gevaar komen, benadrukt het kabinet.

De Commissie stelde ook voor om 150 miljard euro aan leningen beschikbaar te stellen EU-landen. Hier kan Nederland zichzelf volgens het kabinet niet van uitsluiten, omdat het al heeft ingestemd met de regels die zo'n lening mogelijk maken. „Wel staat het de lidstaten vrij om geen gebruik te maken van de leningen onder dit instrument.”

Het schrikbeeld bij sommige partijen is het idee van ‘eurobonds’, waarbij EU-landen samen schulden aangaan. Het kabinet herhaalt dat daar in dit geval geen sprake van is. Lidstaten die een deel van de 150 miljard euro willen lenen, moeten dit geld en de rente zelf terugbetalen.