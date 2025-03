De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op Truth Social dat hij de Russische president Vladimir Poetin heeft gevraagd om de levens van Oekraïense militairen te sparen. Het is niet duidelijk of hij Poetin zelf al heeft gesproken of dat hij die boodschap heeft overgebracht via zijn gezant Steve Witkoff, die donderdag in Moskou met Poetin sprak.

„We hebben hele goede en productieve gesprekken gehad met de Russische president Vladimir Poetin gisteren”, aldus Trump. „En er is een goede kans dat deze verschrikkelijke, bloedige oorlog eindelijk ten einde kan komen.”

Trump stelt dat de Oekraïners een zwakke positie hebben aan het front en dat er een „afslachting” dreigt. De Verenigde Staten hebben een voorstel gedaan voor een staakt-het-vuren. Kyiv is al akkoord gegaan, maar Moskou zegt dat er nog moet worden gesleuteld aan het plan.

Het Kremlin zei eerder „voorzichtig optimistisch” te zijn na het gesprek tussen Poetin en Witkoff donderdag laat. Volgens The New York Post heeft Poetin de speciale gezant wel eerst uren laten wachten, maar de president zou „over het algemeen” tevreden zijn geweest over het Amerikaanse standpunt over Oekraïne.

Poetin zou Witkoff met een „boodschap” voor Trump naar huis hebben gestuurd. Volgens het Kremlin zouden Trump en Poetin een belafspraak maken als de gezant Trump had ingelicht over het gesprek.