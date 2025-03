Kinderdijk opgelucht dat erfgoedstatus molens niet in gevaar komt

„De energietransitie is een enorme opgave, in die zin ben ik niet blij dat wij een showstopper zijn”, zegt Van Steenbergen. „Maar ik ben wel opgelucht dat onze werelderfgoedstatus nu niet in gevaar komt. Wij dachten al dat de visuele impact van windturbines op Kinderdijk groot zou zijn. Dat is nu ook aangetoond na grondig onderzoek. Dat is de grootste winst van dit proces geweest.”

De gemeenten Molenlanden en Gorinchem hadden diverse locaties in en om de Alblasserwaard in beeld om daar windturbines van 240 meter hoogte te plaatsen. De provincie Zuid-Holland liet per locatie onderzoeken wat de „visuele impact” zou zijn op het molencomplex bij Kinderdijk en op de Hollandse Waterlinies bij Gorinchem, eveneens onderdeel van de werelderfgoedlijst van UNESCO. In veel gevallen zouden er „grote negatieve effecten” zijn, staat in het rapport. Vijf locaties in de Alblasserwaard en natuurgebied Avelingen bij Gorinchem zijn daarom nu afgevallen.

„Niet alleen de negentien molens en het watermanagementsysteem, maar ook de zichtlijnen en het open landschap van Kinderdijk zijn beschermd door UNESCO”, aldus Van Steenbergen. „Als geen sprake meer zou zijn van een open en uniek landschap, kan de erfgoedstatus in gevaar komen. Ik weet dat ze in Parijs op het hoofdkantoor van UNESCO met veel belangstelling hebben meegekeken naar hoe deze discussie zou aflopen. Ik ben blij dat we nu de juiste afslag hebben genomen.”