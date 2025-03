Consumentenvertrouwen VS onderuit om zorgen heffingen en inflatie

De maandelijkse index die het vertrouwen meet, is voor maart naar een voorlopige stand gezakt van 57,9. Dat was 64,7 in februari, toen de graadmeter ook daalde door inflatiezorgen. Het cijfer valt bovendien aanzienlijk lager uit dan economen hadden verwacht. Zij rekenden in doorsnee op een lichte daling tot een niveau van 63.

Volgens de onderzoekers zijn de inflatieverwachtingen voor het komende jaar duidelijk gestegen. Ook de inflatieprognoses voor de langere termijn namen behoorlijk toe. Tegelijkertijd zijn huishoudens nog somberder geworden over de eigen financiën.

De zorgen spelen zowel bij Republikeinen als Democraten, aldus de onderzoekers. De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie. Huishoudens kunnen door een dalend vertrouwen terughoudender worden met hun bestedingen en dat kan de groei van ’s werelds grootste economie ondermijnen.

Trump heeft importheffingen opgelegd op buitenlandse goederen om de Amerikaanse industrie te helpen en investeringen in eigen land te stimuleren. Maar die tarieven hebben weer geleid tot tegenmaatregelen, onder meer door de Europese Unie. Trump dreigde donderdag nog met torenhoge heffingen op alcoholische dranken zoals wijn, champagne en andere alcoholische producten uit de EU.

Op de financiële markten wordt een wereldwijde handelsoorlog gevreesd die grote schade kan toebrengen aan de wereldeconomie en de VS zelf. De beurzen in New York zijn de afgelopen tijd fors gedaald, wat ook aandelenbeleggingen van Amerikaanse huishoudens minder waard maakt.