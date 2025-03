Zeeuwse Staten willen lobby voor noodlijdend University College

Het UCR wil 2 miljoen euro bezuinigen door ongeveer een kwart van het personeel te ontslaan en efficiënter te gaan werken. Ook past de Zeeuwse universiteit het onderwijsprogramma aan, onder meer door studenten te laten samenwerken met lokale bedrijven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties aan praktijkgerichte projecten.

D66, Forum voor Democratie, JA21, Partij voor Zeeland en ChristenUnie dienden vrijdag een motie in waarmee ze Gedeputeerde Staten opriepen in Den Haag aandacht te vragen voor de gevolgen van de bezuinigingen bij het UCR, dat onder de Universiteit Utrecht valt. Het dagelijks provinciebestuur zou dat samen moeten doen met de Stuurgroep Campus Zeeland. Dat is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in de provincie.

Alle fracties in de Zeeuwse Staten steunden de motie, waarin GS ook werden gevraagd samen met de stuurgroep, het UCR en de Universiteit Utrecht in gesprek te gaan over de toekomst van de Middelburgse onderwijsinstelling en eventueel een inventarisatie van mogelijke financiers te maken.

Onderwijsgedeputeerde Harry van der Maas (SGP) erkende dat de reorganisatie pijnlijk is, maar „ook noodzakelijk om het UCR toekomstbestendig te maken”. Verder zei de gedeputeerde dat het UCR door de reorganisatie wordt versterkt als aanjager van onder meer kennis en innovatie en dat „er een betere worteling in het gebied zal plaatsvinden”. Hij verwacht dat meer studenten na drie jaar studie in Middelburg behouden blijven voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.