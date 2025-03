Oud-medewerkers Siemens vervolgd voor omzeilen Krim-sancties

Economie

Twee voormalige leidinggevenden bij industrieconcern Siemens worden in Duitsland vervolgd omdat ze gasturbines zouden hebben verkocht voor gebruik op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim. Daarmee omzeilden ze sancties die waren ingesteld tegen Rusland nadat dit land de Krim in 2014 had ingenomen.