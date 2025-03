Trump vraagt Poetin om levens Oekraïense militairen te sparen

Buitenland

De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op Truth Social dat hij de Russische president Vladimir Poetin heeft gevraagd om de levens van Oekraïense militairen te sparen. Het is niet duidelijk of hij Poetin zelf al heeft gesproken of dat hij die boodschap heeft overgebracht via zijn gezant Steve Witkoff, die donderdag in Moskou met Poetin sprak.