Toezichthouders berispen AIVD om onderzoeken naar misdaad

Binnenland

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) houdt zich niet altijd aan de wet bij onderzoeken naar de georganiseerde misdaad, schrijven toezichthouders CTIVD en TIB in een brief aan NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken). De dienst mag criminele activiteiten alleen onderzoeken als de nationale veiligheid wordt bedreigd. Maar volgens de waakhonden wordt lang niet altijd hard gemaakt dat hiervan sprake is.