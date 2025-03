Definitief geen windturbines rond historische molens Kinderdijk

Binnenland

In het gebied rond de historische molens van Kinderdijk, die de werelderfgoedstatus hebben, worden definitief geen windturbines geplaatst. De provincie Zuid-Holland heeft onderzocht of op enkele locaties in het poldergebied rond Kinderdijk turbines van ruim 240 meter hoogte kunnen komen. Die locaties zijn nu afgevallen, omdat ze „grote visuele impact” hebben op de toeristische trekpleister in de Alblasserwaard.