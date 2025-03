Wall Street toont herstel na onrustige week

Trump liet daarnaast weten niet van plan te zijn om de verregaande wederkerige tarieven op wereldwijde handelspartners, die op 2 april van start gaan, terug te draaien. Dat zijn heffingen voor landen die tarieven hebben opgelegd op Amerikaanse producten. Trump wil deze landen met gelijke munt terugbetalen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 40.985 punten. De brede S&P 500-index klom 0,9 procent tot 5571 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 17.551 punten. De drie graadmeters koersen desondanks af op stevige weekverliezen door de vrees dat de importtarieven van Trump zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en een mogelijke recessie in de Verenigde Staten. De S&P 500 stevent af op de vierde verliesweek op rij en is sinds het recordslot op 19 februari ruim 10 procent gedaald.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond een mogelijke shutdown van de Amerikaanse overheid in de gaten. Als een akkoord over de financiering van de overheid vrijdag in de Senaat uitblijft, zouden veel overheidsdiensten de deuren moeten sluiten. Het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden heeft de financieringswet eerder deze week al aangenomen. Voor goedkeuring in de Senaat hebben de Republikeinen ook een aantal voorstanders onder de Democraten nodig. De Democratische minderheidsleider Chuck Schumer heeft al aangegeven de wet niet te zullen blokkeren.

Tesla steeg 3,4 procent. De elektrische autofabrikant waarschuwt dat de handelsoorlog van Trump het bedrijf kwetsbaar kan maken voor vergeldingstarieven en de productiekosten van in de VS gemaakte voertuigen kan opdrijven. Tesla, waarvan miljardair en Trump-bondgenoot Elon Musk de baas is, heeft hierover deze week een brief geschreven aan de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer.

Ulta Beauty steeg 7,4 procent. De cosmeticaketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Wel gaf de retailer een teleurstellende verwachting af voor het nieuwe boekjaar door meer concurrentie en de toegenomen onzekerheid onder consumenten.