EU en VS blij met ‘historisch’ vredesakkoord Armenië-Azerbeidzjan

„Dit is een kans voor beide landen om de bladzijde van een decennialang conflict om te slaan”, aldus Rubio. Hij roept beide landen op om het verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen. Het is niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.

Ook Kaja Kallas, de buitenlandchef van de EU, is blij dat het bijna veertig jaar oude conflict nu opgelost lijkt. „Dit nieuws betekent een belangrijke stap richting duurzame vrede en veiligheid in de regio”, stelt ze in een verklaring.

Armenië en Azerbeidzjan hebben de afgelopen decennia meerdere oorlogen uitgevochten om grensconflicten. In september 2023 voerde Azerbeidzjan voor het laatst een groot offensief uit en veroverde toen razendsnel het gebied Nagorno-Karabach. Vrijwel alle Armeense bewoners, ruim 100.000 mensen, sloegen op de vlucht.

De Armeense regering in Jerevan kon jarenlang rekenen op steun uit Rusland, Turkije is de belangrijkste bondgenoot van de Azerbeidzjanen. Armenië voelde zich in 2023 in de steek gelaten door Moskou en zoekt sindsdien meer toenadering tot het Westen. De EU heeft meerdere malen bemiddeld bij vredesgesprekken.