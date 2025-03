Universiteiten in grensgebied willen gezamenlijke studies

Volgens de provincie Limburg tellen de universiteiten in het grensgebied samen meer dan 100.000 studenten. De provincie denkt dat het plan goed kan zijn voor de concurrentiepositie van de Euregio, zoals de grensregio ook wel wordt aangeduid. „Trinationaal onderwijs is een booster voor het cv van studenten die een opleiding in drie landen tegelijk kunnen doen”, zegt gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders (BBB). Ook studenten met een kleinere portemonnee zouden volgens Limburg baat kunnen hebben bij het plan, door bijvoorbeeld het openbaar vervoer te gebruiken om naar hun studie over de grens te gaan.

Limburg uitte eerder ongenoegen over plannen van het kabinet om de instroom van buitenlandse studenten in te perken. De regering wil dat maximaal een derde van de studiepunten van bacheloropleidingen mag worden aangeboden in een andere taal dan het Nederlands. De Universiteit Maastricht, die naar verhouding vrij veel internationale studenten telt, is daar fel op tegen. Ook de gemeente Maastricht en studentensteden als Venlo en Heerlen zijn bezorgd en vrezen de gevolgen voor de regionale economie.