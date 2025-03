Alle vier verdachten fatale explosie Tarwekamp blijven in de cel

De rechtbank noemde de verdenkingen te zwaar om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen. Op 26 mei is de volgende voorbereidende zitting.

Bij de explosie in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december kwamen zes mensen om het leven. Vijf woningen stortten volledig in. De vier verdachten werden niet veel later opgepakt en zitten sindsdien vast.

Het Openbaar Ministerie beschouwt de 33-jarige Moshtag B. als de hoofdverdachte. Hij en de twee vermoedelijke uitvoerders, Ilyas B. (24) en Mourad B. (29), worden verdacht van onder meer moord of doodslag op zes mensen. Moshtag B. was niet aanwezig bij de brandstichting die tot de enorme ontploffing leidde. Hij heeft bekend. Hij zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin. Zij had een bruidsmodewinkel in het getroffen blok. Tijdens de zitting zei B. in een spijtbetuiging onder meer dat de wraakoefening „volkomen uit de hand is gelopen”.

De vierde verdachte, Adil A. (33), toonde zich ontstemd dat de rechtbank zijn verzoek afwees om op vrije voeten te komen. Justitie verdenkt hem van het voorbereiden van de aanslag. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij een voorverkenning in de nacht van 27 op 28 november. Toen hij werd afgevoerd door de parketpolitie naar het cellenblok van het gerechtsgebouw, beet hij Moshtag B. toe: „Zeg de waarheid, hoerenzoon.”