Zeeland wil snel besluit van minister over locatie kerncentrales

De indieners van de motie wezen erop dat het proces om te komen tot een definitieve locatiekeuze van twee nieuw te bouwen kerncentrales al erg lang duurt, Ze lieten weten dat dit onrust veroorzaakt in Zeeland, en dan met name in de gemeenten Borsele en Terneuzen. Beide gemeenten zijn in beeld bij de zoektocht naar een plek voor nieuwe kerncentrales. „De minister moet snel duidelijkheid geven. Want die onzekerheid kan ten koste van het draagvlak gaan”, zei SGP-Statenlid Harold van de Velde.

De motie werd met 38 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. PvdA-GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren stemden tegen. „Zorgvuldigheid gaat voor snelheid, zeker bij een project met deze impact”, zei Inez Flameling (GroenLinks-PvdA). „Bij twijfel moet je niet inhalen.”