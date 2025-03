Rus (29) die in sluizencomplex Terneuzen viel is overleden

De veiligheidsregio meldde donderdag dat de man niet in het water terechtkwam, maar op een stootbalk in de sluis. Hulpdiensten schoten te hulp, maar dat mocht niet baten.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt wat er precies is gebeurd en of de veiligheid op orde was. Vrijdag zijn drie onderzoekers in de haven van Terneuzen voor verkennend onderzoek.