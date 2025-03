Tientallen voor- en tegenstanders Duterte voor ICC

De aanhangers zijn er om Duterte te steunen. Ze dragen Filipijnse vlaggen en scanderen „send him back”. Sommigen houden een poster omhoog met een foto van Duterte waaronder ‘Hero’ staat. Een van de aanwezigen vertelt dat Duterte het land veiliger maakte. „Door alle drugsverslaafden durfden mensen de straat niet meer op. Hij zorgde dat kinderen weer buiten konden spelen.” Met de nieuwe president is het land terug bij af, zegt ze.

Even verderop laten zo’n twintig tegenstanders van zich horen op de stoep van het ICC. Ze willen „gerechtigheid voor de slachtoffers van de misdaden van Duterte”. Ze wijzen daarbij op de vele minderjarige slachtoffers die door het geweld om het leven kwamen omdat ze in vuurgevechten terechtkwamen. „Het is heel belangrijk dat Duterte hier berecht wordt voor zijn bloedige regime en daar niet mee wegkomt”, zegt een van de betogers.

Er zijn ook verschillende journalisten en cameraploegen. Meerdere politieagenten zijn aanwezig bij de demonstratie.

Bij het detentiecentrum waar Duterte vastzit, was het vrijdag rond het middaguur rustig. Donderdagochtend stond er wel een handvol mensen, en een dag eerder waren er meer dan honderd.

Duterte hoort vanmiddag van welke misdaden hij wordt verdacht, welke rechten hij heeft en wanneer er een hoorzitting is waar hij de beschuldigingen kan bekennen of ontkennen. De zitting wordt met een halfuur vertraging uitgezonden. Dat is gebruikelijk om zo mogelijk gevoelige informatie te beschermen.

De oud-president werd dinsdag aangehouden in de Filipijnse hoofdstad Manilla en op een vlucht naar Nederland gezet. Na aankomst op de luchthaven van Rotterdam werd hij overgebracht naar de PI Haaglanden in Scheveningen. Het ICC verdenkt Duterte van misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn strijd tegen drugs. Het Strafhof wil hem berechten voor 43 moorden.