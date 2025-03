ACM krijgt recordaantal meldingen, meer klachten dropshippers

De ACM kreeg vorig jaar vooral meer meldingen over ongewenste en misleidende telefonische werving en problemen met webwinkels. Dat laatste ging vooral over klachten over dropshippers, webshops zonder voorraad die bestellingen van klanten laten afhandelen via andere onlinewinkels, meestal in China. Consumenten klaagden met name over niet-geleverde producten door dropshippers, slechte producten en problemen met terugsturen.

Meer dan 3 miljoen consumenten bezochten vorig jaar de website van de ACM met informatie en advies. Mensen zochten vooral naar de voorbeeldbrieven die ze kunnen gebruiken als ze bijvoorbeeld een abonnement willen opzeggen of een bestelling te laat geleverd krijgen. Ook wilden mensen vaak informatie over wat ze kunnen doen na een miskoop online en welke regels gelden bij verkooptelefoontjes.