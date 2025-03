Inhoudelijke behandeling Tarwekamp-zaak niet eerder dan eind 2025

Het Openbaar Ministerie gaf aan nog wel zes maanden tijd nodig te hebben om het dossier af te ronden. De advocaten van de vier verdachten hebben ook verschillende onderzoekswensen.

De volgende zitting, wederom voorbereidend, is op 26 mei. In augustus zal nog een zitting volgen en daarna moet gekeken worden of de zaak klaar is voor een inhoudelijke behandeling.

De vier verdachten zitten momenteel in voorlopige hechtenis. De rechter moet iedere drie maanden op een openbare zitting toetsen of die hechtenis nog moet voortduren of dat iemand vrijkomt.

Bij de explosie in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december kwamen zes mensen om het leven. Vijf woningen stortten volledig in.