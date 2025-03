OM: hoofdverdachte Tarwekamp heeft direct bekend

B. zou vorig jaar plannen hebben gemaakt om wraak te nemen op zijn ex-vriendin, omdat zij volgens hem vreemd was gegaan. De vrouw was de eigenares van de bruidsmodewinkel in het door de explosie getroffen pand. Door de enorme ontploffing op 7 december stortten meerdere woningen in en kwamen zes mensen om het leven. Het OM beschuldigt B. en twee medeverdachten onder meer van moord of doodslag.

Volgens justitie was het de bedoeling de aanslag al op 1 december te plegen. De politie hield die nacht twee van de vier verdachten aan op een parkeerplaats in Oosterhout. Zij zaten in een bestelbus met veertien jerrycans benzine en zwaar vuurwerk. Het tweetal werd opgepakt en na verhoor heengezonden.

Op 7 december hebben de verdachten Ilias B. en Mourad B. bijna 200 liter benzine gebruikt. De explosie was zo enorm omdat deze in een afgesloten ruimte is aangestoken, aldus het OM. Mourad B. was vrijdag niet op de zitting aanwezig. Hij heeft zich tot dusver beroepen op zijn zwijgrecht, maar gaat volgens zijn advocaat wel een verklaring afleggen.

Het onderzoek is grotendeels afgerond. Momenteel worden nog getuigen gehoord, onder wie nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. Justitie laat een digitale visualisatie maken van de brandstichting en de explosie. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft nog enkele maanden nodig om resultaten te kunnen presenteren. Naar hoofdverdachte B. loopt een gedragskundig onderzoek.

De twee officieren van justitie beklaagden zich erover dat „het hele strafdossier” in aanloop naar de zitting kennelijk naar de pers is gelekt. Volgens de aanklagers is het niet te achterhalen hoe en door wie. Zij wezen erop dat het lekken van dossierstukken „extra leed” toevoegt aan slachtoffers en nabestaanden. „Zij worden op deze manier geconfronteerd met zeer gedetailleerde onderzoeksbevindingen waarvan zij nog niet op de hoogte waren.” Ook enkele advocaten spraken hun afkeuring over het lekken uit.

Het OM heeft de rechtbank gevraagd het voorarrest van de vier verdachten te verlengen.