Langzaamaan met een cycloon op komst

Zo langzamerhand is de eerste maïs in Malawi klaar. De oogst staat er goed voor. Dat neemt niet weg dat de ene boer het beter doet dan de andere. Vaak weten Dity en ik al bij aankomst op een erf hoe de vlag erbij hangt. We zien aan een boer en zijn vrouw hoe de zaken ervoor staan. Proberen ze zich netjes te kleden? Zien ze er schoon en verzorgd uit? Zo nee, dan is het met de akkers en de boekhouding meestal ook niet goed gesteld.

Reddingslijn

Gelukkig liggen de meeste akkers in het zuiden er, zoals gezegd, goed bij. En het regionale en landelijke bestuur van onze organisatie is eveneens op orde. Het is verbazingwekkend wat de Malawiërs zelf allemaal kunnen regelen, mits ze een soort reddingslijn naar de Nederlandse tak van de organisatie ervaren. Als ze het gevoel hebben dat ze moeten terugvallen op eigen landgenoten, gaat het vaak mis. Logisch, want die hebben vanwege de honger vaak geen enkele mogelijkheid om hen te ondersteunen.

Cycloon

Is er dan geen wolkje aan de lucht? Nou, toch wel. Letterlijk zelfs. Er lijkt een cycloon op komst te zijn: Jude. In Mozambique zijn al zeker zes mensen door de orkaan om het leven gekomen. We weten uit het verleden wat die tropische stormen kunnen aanrichten. In de herfst van 2023 verwoestte cycloon Anna vele akkers. De gevolgen waren verschrikkelijk: de honger sloeg heel hard toe. Godzijdank bleven de akkers van de deelnemers aan Food For LiFe buiten schot, omdat wij niet toestaan dat boeren hun maïs op onveilige plekken verbouwen. Op plekken waarvan iedereen weet dat noodweer daar als eerste toeslaat. Helaas zijn er altijd mensen die redeneren: we hebben daar altijd geplant en dat blijven we doen. Waarom toch niet veranderen?!

Witness Mlotha

Bij het intense lijden van de hongerigen moet ik altijd denken aan Witness Mlotha, een ondervoede vrouw die ik vlak voor haar dood in de ogen keek. Ik vroeg haar of ze niet bang was om te sterven. „Nee”, zei ze, „ik weet, mijn Verlosser leeft.” Zo deed ze haar naam, die ”getuige” betekent, eer aan. Ze getuigde van de wonderen die God met Food For LiFe doet. Hij geeft voedsel voor het leven, lichamelijk én geestelijk.

De komende tijd gaan we kijken hoeveel mensen er in het nieuwe seizoen kunnen meedoen met het project. Hoeveel naasten kunnen er komend jaar gered worden van de hongerdood? Hoevelen komen er dit keer in aanraking met Gods genade?

Gebeden en gaven

Wilt u het project blijvend dragen in uw gebeden en gaven, zodat we steeds meer broeders en zusters kunnen helpen? God hoort naar hen die tot Hem roepen en verhoort hen door ons daarbij in te schakelen.