Goudprijs voor het eerst boven 3000 dollar

Economie

De goudprijs is vrijdag voor het eerst door de 3000 dollargrens gebroken. Eerder op de dag bereikte de prijs van het edelmetaal al een nieuw recordniveau. De waarde van goud stijgt al langer door zorgen over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Beleggers zien goud in onrustige tijden als een veilige investering.