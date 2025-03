Oorlog opent deuren voor christenen in Israël

Ds. D. Zadok, predikant in het Israëlische dorp Kanot, zei dat donderdagavond in Geldermalsen tijdens een vrijwilligersbijeenkomst van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Hij sprak daar samen met Yoel Russo, directeur van de Makor HaTikvahschool in Jeruzalem. Dat is de enige christelijke Joodse school in het land en ook de enige ter wereld die christelijk godsdienstonderwijs geeft in de taal van de Bijbel, het Hebreeuws.

Russo werkt er ruim twaalf jaar, maar op 7 oktober 2023 moest hij gezin en school achterlaten. Die morgen zag hij berichten over de terreuraanval van Hamas en de oproepen aan het leger om te hulp te komen. Al snel klonk het luchtalarm en sloeg dicht bij zijn flat een raket in. Medebewoners die op sabbat niet naar het nieuws mogen kijken, kwamen hem vragen wat er aan de hand was.

Ds. Zadok, vertaald door algemeen secretaris De Jong. Op de voorste van de drie rijen zit directeur Russo naast ds. M.H. Schot. beeld William Hoogteyling

Vier uur later was Russo op weg naar de kazerne. Hij diende in het noorden van het land, waar Israël aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon te duchten had. Inmiddels is de schooldirecteur 41 en daarom is hij ontslagen uit militaire dienst. Hij is een van de ruim 400 mannen en vrouwen uit de Messiasbelijdende gemeenten die werden opgeroepen. Sommigen van hen sneuvelden. In de gemeente van ds. Zadok moesten 36 mensen onder de wapenen, onder wie twee van zijn drie kinderen.

Nieuwe leden

Israël heeft te veel vertrouwd op het leger, op geheime dienst Mossad, op raketafweersysteem Iron Dome, zei de predikant. „In twee uur tijd nam de Heere dat weg. Hoe moeilijk dat ook was, het was een goede les. Van nature hebben we de neiging de Heere te vergeten als alles goed gaat.”

„Onze gemeenten stonden aan de rand van de samenleving, nu ziet men dat we er middenin staan” Ds. D. Zadok, predikant in Kanot

Bid om vrede, zei ds. Zadok. „Maar ook of de positieve gevolgen blijvend mogen zijn. God werkt in deze tijd.” Elf mensen hebben zich bij de gemeente in Kanot aangesloten en zijn gedoopt. Gemiddelde leeftijd: 23. De gemeente had één Arabisch lid; inmiddels zijn het er vier.

Door de noodhulp die de gemeenten –met buitenlandse steun– bieden, zijn veel nieuwe contacten ontstaan en wordt Gods Woord verspreid. „Onze gemeenten stonden aan de rand van de samenleving, nu ziet men dat we er middenin staan. De overheid ontving vertegenwoordigers van buitenlandse kerken die ons kwamen bezoeken, maar ons ontving ze niet. Nu wel. Dit is voor Israël de moeilijkste periode sinds 1948, maar het is een middel in Gods hand om Zijn doel te bereiken en mensen te bekeren.”

Aandachtig gehoor in een zaaltje van de Bethelkerk. beeld William Hoogteyling

Steun

De Makor HaTikvahschool ving dertien kinderen op uit Sderot, een van de plekken waar Hamas binnenviel. „Ze waren angstig; ze hadden verschrikkelijke dingen gezien”, zei directeur Russo. „Sommigen komen uit Oekraïne; voor hen is dit de tweede oorlog die ze meemaken.” De school kreeg ook drie leerlingen uit de grensstrook die in het noorden werd ontruimd vanwege de dreiging van Hezbollah. „We vragen van vluchtelingen geen geld, maar moesten wel hulp en transport regelen.”

Dat komt boven op de hoge kosten die de school al heeft. Het grootste deel ervan wordt door buitenlandse sponsors betaald. Alleen het leerlingenvervoer kost al meer dan een ton per jaar. „Eigenlijk zou elke regio een christelijke school moeten hebben. U in Nederland weet hoe belangrijk dat is.”