Poetin: Amerikaans voorstel voor bestand moet worden herzien

Een snel einde aan de gevechten lijkt hierdoor uitgesloten. Volgens Poetin moeten er veel cruciale details worden opgelost. „We zijn het eens met de voorstellen om de vijandelijkheden te staken”, vertelde Poetin aan verslaggevers in het Kremlin. „Het idee zelf is correct en we steunen het zeker. Maar we gaan ervan uit dat een stopzetting zodanig moet zijn dat die tot langdurige vrede leidt en de oorspronkelijke oorzaken van deze crisis wegneemt.”

Poetin bedankte de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn inspanningen om de oorlog te beëindigen. Trump noemde Poetins verklaring „veelbelovend” en zei dat hij hoopte dat Moskou „het juiste zou doen”. De Amerikaanse president zei dat de gesprekken die zijn gezant Witkoff voert, zouden laten zien of Moskou klaar was om een ​​deal te sluiten. „Als ze dat niet zijn, zal het een zeer teleurstellend moment zijn voor de wereld,” aldus Trump.

Bang

De Amerikaanse president oefent druk uit op Poetin om akkoord te gaan met het Amerikaanse voorstel. Zo maakte de regering-Trump donderdag bekend dat zij een licentie heeft laten verlopen voor transacties over energieleveranties. Daardoor hebben Russische banken zoals de Russische centrale bank geen toegang meer tot het Amerikaanse betaalsysteem.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil Poetin het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren afwijzen, maar is hij bang om dit rechtstreeks tegen Trump te zeggen. Hij hekelde op sociale media de „zeer voorspelbare en manipulatieve” opmerkingen van zijn Russische ambtgenoot over het voorstel voor een bestand van dertig dagen. Hij beschuldigde hem ervan dat hij „de zaken wil rekken” om de oorlog voort te zetten. Kyiv heeft al wel ingestemd met het Amerikaanse voorstel.

Oekraïne zal nooit instemmen met het bevriezen van het conflict met Rusland, aldus de stafchef van Zelensky, Andri Jermak. Dat heeft hij naar eigen zeggen ook duidelijk gemaakt aan de Verenigde Staten toen hij dinsdag in Saudi-Arabië afspraken maakte over een mogelijk bestand. Oekraïne heeft Rusland er al vaker van beschuldigd dat het land probeert een bevroren conflict te veroorzaken. Daarmee wordt bedoeld dat er geen echte oplossing wordt gevonden, waardoor het conflict plots weer kan oplaaien.

Volgens Jermak hebben de Verenigde Staten gezegd dat zij ook geen bevroren conflict willen. Verder zei hij dat hij met de Amerikaanse afvaardiging heeft afgesproken dat Europese landen worden betrokken bij het vredesproces. „Het belangrijkste is dat Oekraïne niet alleen staat, Oekraïne heeft partners.”

Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas is het meest voor de hand liggende scenario dat Rusland akkoord gaat met het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Volgens Kallas weten de Verenigde Staten dat Rusland tijd rekt, wat de VS niet willen.