Geen besmettelijke ziekte bij man die zich meldde in Heemskerk

Volgens de woordvoerder zijn er allerlei onderzoeken uitgevoerd. „Er bleek geen sprake te zijn van een besmettelijke ziekte.” Wat de patiënt dan wel heeft, kan de woordvoerder niet zeggen. „Maar wat het is, is te behandelen.”

Nadat de man donderdagmiddag de huisartsenpost binnenliep, werd de straat afgezet, de praktijk afgesloten en werden vijf mensen die in de praktijk contact met hem hadden gehad in quarantaine geplaatst. Zij mochten donderdagavond laat weer naar huis.

De man zou in een tropenland zijn geweest. Verschillende media meldden dat hij mogelijk lassakoorts zou hebben. Deze ziekte komt vooral voor in delen van het westen van Afrika. Lassakoorts is de afgelopen veertig jaar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) drie keer vastgesteld bij mensen in Nederland. Zij hadden het in het buitenland opgelopen. In november 2019 overleed een tropenarts die met lassakoorts was opgenomen in het LUMC.