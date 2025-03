Onderzoek media: Ministerie negeert oproepen om strengere regels staalslakken

Het toezicht op het vervuilende materiaal zal de komende jaren tekort blijven schieten, waarschuwen de Nederlandse omgevingsdiensten.

Op verschillende plekken in Nederland veroorzaken staalslakken milieuschade. Het restproduct uit de staalindustrie is in Nederland vrij te gebruiken als bouwstof. Het is een goedkoop alternatief voor zand of grind in wegfunderingen, geluidswallen of ophogingen. Staalslakken zijn gevaarlijk voor de natuur en de menselijke gezondheid, waarschuwen het RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).