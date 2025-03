Steun in Kamer voor systeem .nl-domeinen in Nederland houden

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) die de .nl-domeinen beheert, wilde het systeem verplaatsen naar de cloud van Amazon Web Services, omdat het onderhouden van het systeem lastig en tijdrovend is. PVV-minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken besloot in januari dat maar een deel van het systeem mocht worden overgeheveld naar de Amerikaanse techreus, omdat SIDN anders een belangrijk onderdeel van de binnenlandse online-infrastructuur zou verplaatsen naar een groot en machtig Amerikaans bedrijf.

„Het .nl-domein is een soort digitale driekleur”, zei Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA in een debat over het migreren van ICT-diensten naar Amerikaanse cloudbedrijven. Jan Valize van de PVV was het niet eens met de andere Kamerleden. Hij zei dat er een weloverwogen afweging was gemaakt om taken onder te brengen bij bedrijven die daar beter in zijn om zelf kosten en tijd te besparen. Volgens hem ging het ook alleen om het deel waar bijvoorbeeld geen IP-adressen zijn opgeslagen. Dat deel blijft in Nederland. „Er zijn goede afspraken gemaakt en het wordt voortdurend getest en gemonitord.”