NPO neemt input politiek mee in zoektocht naar voorzitter

„De Raad van Toezicht ziet met belangstelling uit naar de brief van de minister en het Kamerdebat op 14 april”, staat onder meer in het persbericht. „Zowel de brief als het debat zal belangrijke input zijn voor het profiel van de nieuwe voorzitter en de opdracht die deze krijgt.”

NPO-bestuurder Lucien Brouwer zal ad interim leiding geven aan de NPO en is samen met het directieteam verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. De rvt maakte ook bekend dat de directies audio en video worden samengevoegd tot een integrale mediaredactie „om zo beter samen te werken met de omroepen en vooruitkijkend naar de voorgestelde wijzigingen in het bestel”.

De mededelingen van de rvt komen iets meer dan een week nadat Frederieke Leeflang bekendmaakte te stoppen als bestuursvoorzitter. Zij kwam onlangs in opspraak na publicaties over klachten over haar bestuursstijl.