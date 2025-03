Eede herdenkt terugkeer van Wilhelmina over meelstreep na oorlog

„Er was geen officiële grensovergang. Geen rode loper, geen groots onthaal”, zei Vermue tijdens de herdenking op het Koningin Wilhelminaplein in Eede. „Het was een symbolisch moment: geen triomfantelijke terugkeer, maar een daad van vastberadenheid, van verbondenheid met haar volk en van een nieuw begin voor Nederland.”

Tachtig jaar na het oversteken van de grens door Wilhelmina leeft de historische gebeurtenis nog steeds bij de inwoners van het grensdorp. Veel Eedenaren hadden de Nederlandse vlag uitgestoken. Ook hingen er veel Canadese vlaggen als eerbetoon aan de bevrijders van West-Zeeuws-Vlaanderen.

De 89-jarige René Martens was erbij toen de koningin tachtig jaar geleden over de meelstreep liep. Hij was indertijd niet onder de indruk en stelt dat het „een sobere gebeurtenis” was. „Er was vooraf ook weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Bovendien was niemand in een juichstemming na alles wat we in de oorlog hadden meegemaakt.”

De burgemeester herinnerde in haar toespraak aan de rondrit die Wilhelmina door Zeeuws-Vlaanderen maakte na haar terugkeer in Nederland, waarbij ze zag hoe groot de verwoestingen door de oorlog waren. Vermue trok ook een parallel met de situatie van nu. „Oorlogen en conflicten dwingen opnieuw miljoenen mensen op de vlucht. Steden worden verwoest, gezinnen uiteengerukt, grenzen overschreden.”

Ook de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas wees erop dat er nog steeds oorlog is. „Mensen maken nu dingen mee, die wij vandaag herinneren.”

De komende dagen zijn er nog meer herdenkingsactiviteiten in Eede. Zo staan er vrijdag onder meer legervoertuigen opgesteld en is er een tentoonstelling met filmbeelden. Op zaterdag wordt het oversteken van de grens door koningin Wilhelmina nagespeeld.