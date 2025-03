Trump dreigt: heffing van 200 procent op wijn en champagne uit EU

Trump zegt dat die tarieven ook alcoholische producten uit Frankrijk en andere EU-landen zullen omvatten.

„Dit zal geweldig zijn voor de wijn- en champagne-industrie in de VS”, stelt hij in een bericht op zijn socialemediakanaal Truth Social. De EU is volgens hem „een van de vijandigste en misbruikende belasting- en douane-autoriteiten ter wereld, die werd opgericht met het enige doel de Verenigde Staten te benadelen”. De EU „heeft zojuist een vervelend tarief van 50 procent op whiskey ingevoerd”, schreef de president.

De Europese Commissie zei woensdag dat ze vanaf volgende maand tegenmaatregelen zal nemen en 26 miljard euro aan Amerikaanse goederen zal belasten, waarmee de wereldwijde handelsoorlog verder wordt opgevoerd. Brussel gaf daarbij wel aan dat de EU open blijft voor onderhandelingen en dat hogere tarieven in niemands belang zijn.

Brancheorganisatie spiritsEurope waarschuwde woensdag dat tegenmaatregelen van de Europese Unie „verwoestende gevolgen” hebben voor de Europese sterkedrankindustrie. De EU kondigde eigen heffingen aan op Amerikaanse goederen, waaronder sterke dranken. Die maatregelen moeten vanaf 1 april worden ingevoerd. De belangenbehartiger vreest voor zowel bedrijven uit de EU die in de VS hebben geïnvesteerd als Amerikaanse ondernemingen die activiteiten hebben in Europa.

De Amerikaanse heffingen kunnen grote gevolgen hebben voor Europese drankenconcerns zoals Diageo, Pernod Ricard, Remy Cointreau, LVMH en Campari.