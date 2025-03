De nettowinst in 2024 kwam neer op 1,3 miljard euro, 60 procent meer dan een jaar eerder. Het totaal aan premies dat Achmea ontvangt groeide met 12 procent, wat met name kwam door de aanwas van nieuwe klanten voor zorgverzekeringen, schadeverzekeringen en in het buitenland. Daarnaast stegen premies voor bepaalde verzekeringen.

„We hebben op een aantal verzekeringen, bijvoorbeeld voor schadeherstel bij auto’s, ook de premie moeten laten stijgen, omdat ook de schadekosten enorm toenemen. Dat komt door inflatie, door duurdere materialen en loonsverhogingen”, zei bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo in een toelichting. „Maar we zijn ook heel blij dat ons marktaandeel is gegroeid, zowel bij schade, zorg als internationaal.”

Achmea groeide ook door overnames. De overname van activiteiten van Blue Sky Group zorgde er ook voor dat het totale vermogen dat Achmea beheert met 27 miljard euro groeide tot een totaal van 265 miljard euro. Door de deal zijn pensioenfondsen van KLM klant geworden van de beleggingsdiensten van Achmea. Door een andere transactie, de samenwerking van Achmea Pensioen & Leven met branchegenoot Lifetri en eigenaar Sixth Street, krijgt Centraal Beheer er naar verwachting 500.000 nieuwe klanten bij als de transactie is afgerond.

De komende jaren hoopt de grootste verzekeraar van Nederland ook te groeien op de pensioenmarkt. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verwacht Achmea dat met name kleinere fondsen verzekeraars liever een vaste premie betalen om van de pensioenverplichtingen af te zijn. Achmea mikt hierbij op een marktaandeel van 20 procent bij deze zogeheten pension buy-outs.

Achmea zegt ook dat de eigen doelstelling voor maatschappelijk relevante beleggingen dit jaar „binnen handbereik” is. Van de eigen beleggingen wil de verzekeraar voor het einde van 2025 minstens 10 procent, ongeveer 4 miljard euro, steken in bijvoorbeeld duurzame energie of duurzaam vastgoed voor de zorg.