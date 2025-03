Grote brand in woning op Beestenmarkt Delft, bewoners geëvacueerd

Binnenland

In een woning boven restaurant Moeke aan de Beestenmarkt in Delft is in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.15 uur brand uitgebroken. De brandweer heeft extra personeel en materiaal laten komen, omdat het in brand staande dak moeilijk te bereiken is, aldus de Brandweer Haaglanden. Rond 01.45 uur werd de brand opgeschaald naar een „zeer grote brand”.