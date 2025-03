Bronnen van Bloomberg melden dat het kabinet zo’n vijftien tot twintig ministerposten zal tellen, waar dat er nu 37 zijn inclusief die van de premier. Het is niet bekend of de ministers van Financiën, Handel en Buitenlandse Zaken op hun post blijven. Zij zijn alle drie nauw betrokken bij het handelsconflict waarin Canada is beland met oud-bondgenoot de Verenigde Staten.

De 59-jarige Carney kreeg afgelopen zondag tijdens de verkiezing van de nieuwe leider van de Canadese Liberale Partij 86 procent van de uitgebrachte stemmen. Hij versloeg daarmee voormalig minister van Financiën Chrystia Freeland.