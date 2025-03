De secretaris-generaal van de Verenigde Naties zei tijdens een persconferentie dat al „te veel mensen zijn omgekomen”. Rusland viel Oekraïne ruim drie jaar geleden binnen en sindsdien zijn er geen onderbrekingen geweest in de vijandelijkheden. De VN hebben meer dan 12.700 burgerdoden geregistreerd, maar denken dat het werkelijke aantal groter is.

Het voorstel over het staakt-het-vuren komt van de Verenigde Staten. Oekraïne heeft al ingestemd. De VS gaan nog met Rusland over het voorstel praten.