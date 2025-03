Oekraïense en Amerikaanse delegaties bespraken het voorstel dinsdag in Saudi-Arabië. Deze gesprekken waren „constructief” en werkten „de-escalerend” na de recente ruzie in het Witte Huis, aldus Zelensky tijdens een persconferentie in Kyiv. Na het overleg werd ook bekendgemaakt dat de Verenigde Staten weer militaire steun en inlichtingen aan Oekraïne gaan leveren.

Zelensky stelt dat uitgebreider over veiligheidsgaranties kan worden gesproken als het staakt-het-vuren van kracht wordt. De dertig dagen zijn volgens hem bedoeld om de stappen vast te leggen die Oekraïne met bondgenoten heeft afgesproken en de vorm van veiligheidsgaranties na de oorlog. De VS kijken naar Europa voor veiligheidsgaranties voor Oekraïne tijdens een mogelijk bestand.

De president vindt dat Oekraïne heeft laten zien bereid te zijn tot een wapenstilstand en dat Rusland nu moet reageren. De VS, die de oorlog zo snel mogelijk willen stoppen, gaan nog met Rusland praten. Het Kremlin zei woensdag in een eerste publieke reactie dat het nog wacht op details uit Washington.

Zelensky zegt de Amerikaanse inspanningen om de oorlog te beëindigen te steunen. Hij verwacht een sterke reactie van de VS als Rusland het bestand weigert. „Ik begrijp dat we kunnen rekenen op krachtige maatregelen. Ik ken de details nog niet, maar we hebben het over sancties en het versterken van Oekraïne.”

Zelensky laat ook weten bereid te zijn een raamwerk voor een grondstoffendeal met de VS te ondertekenen. De ondertekening stond twee weken geleden op de planning tijdens Zelensky’s bezoek aan Donald Trump in het Witte Huis. De twee raakten verwikkeld in een ruzie, waarbij Trump Zelensky onder meer ervan beschuldigde geen vrede te willen. Het bezoek werd vroegtijdig afgekapt.