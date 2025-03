Lagarde: importheffingen maken inflatie beteugelen lastiger

Economie

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), waarschuwt dat plotselinge verstoringen in de wereldhandel en de extra investeringen in defensie het moeilijker maken om de inflatie stabiel te houden. Tijdens een conferentie in Frankfurt zei Lagarde woensdag dat deze veranderingen, samen met klimaatverandering, „tweezijdige schokken” vormen die het beleid compliceren.