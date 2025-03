Boetes voor niet geregistreerde medicijnen bij corona gehalveerd

Met het voorschrijven van hydroxychloroquine en/of ivermectine aan patiënten met covid overtraden de dokters de Geneesmiddelenwet. De Geneesmiddelenwet staat off-labelgebruik wel toe als „daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld”. Maar dat was in deze gevallen niet zo. De coronapandemie bracht voor artsen echter „grote onzekerheid” met zich mee, zegt de afdeling.

„Op het moment van de overtredingen waren geen geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 geregistreerd en was voor het grootste deel van de bevolking nog geen vaccin beschikbaar.” De artsen zagen zich intussen geconfronteerd met ernstig zieke patiënten.