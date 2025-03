Team Boskalis inspecteert tanker op schade en veiligheid

„We kijken wat we aantreffen als we door het schip heengaan. Er wordt gekeken naar eventuele schade, of er water in de machinekamer staat en of er nog stroom aan boord is”, aldus de zegsman.

Vervolgens wordt beoordeeld of het schip in staat is om kerosine te verpompen. „Als dit het geval is, wordt in overleg met de plaatselijke autoriteiten besloten of de kerosine ter plaatse wordt gepompt of dat het schip naar een haven wordt gebracht om daar de kerosine te verwijderen. Maar dit zal zeker nog even duren.”

Het vrachtschip Solong botste maandagochtend tegen de Stena Immaculate, die ongeveer 20 kilometer voor de kust van Hull voor anker lag. Daarna brak brand uit op beide schepen. De tanker vervoerde tientallen miljoenen liters kerosine voor het Amerikaanse leger. Een deel daarvan is in de Noordzee gelekt.

Omdat het schip zo heet is geworden door de brand, is het de vraag of alle kerosinetanks op het schip nog veilig zijn. Hoeveel kerosine er precies is gelekt is nog onbekend. „Daar hebben we nog geen inschatting van, dat hangt mede af van hoeveel compartimenten uiteindelijk zijn geraakt.”