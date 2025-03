Zorgen over kunstcollectie overheid VS door bezuinigingen Trump

Buitenland

De Amerikaanse regering wil medewerkers ontslaan die gaan over het onderhoud en de restauratie van meer dan 26.000 kunstwerken die in het bezit zijn van de overheid, bericht The Washington Post. Gespecialiseerde medewerkers van overheidsdienst GSA zeggen tegen de krant dat vijf regionale kantoren vorige week zijn gesloten. Meer dan de helft van het personeel van de afdeling zou alvast naar huis zijn gestuurd in aanloop naar hun ontslag.