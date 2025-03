Het aantal leden steeg in 2024 met 12 procent naar 4,3 miljoen. Vooral in Frankrijk en Spanje namen meer mensen een abonnement. De groei in deze landen komt volgens Basic-Fit vooral door de goedkopere lidmaatschappen die de keten tijdelijk aanbood bij de opening van nieuwe sportscholen.

Afgelopen jaar steeg het aantal sportscholen van Basic-Fit met 173 naar 1575 in totaal. In Nederland heeft de keten 241 locaties, vier meer dan in 2023.

Door onder andere het stijgende ledenaantal, de nieuwe locaties en de hogere verkoopopbrengsten boekte Basic-Fit een hogere omzet. Die steeg met 16 procent naar ruim 1,2 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 8 miljoen euro. In 2023 ging nog een nettoverlies van 2,7 miljoen euro in de boeken, in 2022 3,7 miljoen euro en 150 miljoen euro in 2021. Sportscholen moesten een groot deel van dat jaar nog gesloten blijven vanwege coronalockdowns.

De sportschoolketen verwacht dat het aantal leden dit jaar blijft groeien. Topman René Moos stelt dat de ledengroei bij de sportschoolketen in de eerste twee maanden van 2025 „sterk” was. Eind vorige maand had Basic-Fit volgens hem iets minder dan 4,5 miljoen leden, 202.000 meer dan eind vorig jaar. De periode na de jaarwisseling is belangrijk voor sportscholen vanwege goede voornemens.

Dit en volgend jaar wil de keten ongeveer honderd nieuwe sportscholen per jaar openen, meldt Moos. Hoewel dit er minder zijn dan in 2024 blijft de keten volgens hem de snelstgroeiende sportschoolketen in Europa. Daarnaast moeten meer locaties in 2025 ruimere openingstijden krijgen of 24/7 open zijn. Verder verwacht Basic-Fit dit jaar een hogere omzet te behalen van rond de 1,4 miljard euro.