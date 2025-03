Op beelden is volgens ABS-CBN onder meer te zien dat artsen de hartslag van Duterte (79) controleren. Ook ligt hij op een vliegtuigbed terwijl medisch personeel hem verzorgt.

Het is onduidelijk welke klachten Duterte precies zou hebben. Hij is onderweg naar Den Haag omdat het Internationaal Strafhof om zijn arrestatie heeft gevraagd. De oud-president is voor zover bekend nog steeds in Dubai.

De familie van Duterte probeert ondertussen de Filipijnse overheid te dwingen het vliegtuig te laten omkeren. Ze zijn naar het hooggerechtshof gestapt.