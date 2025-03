De dochter eist via advocaten de terugkeer van haar vader naar zijn thuisland. Ze hopen dat het hooggerechtshof opdracht geeft het toestel met de oud-president te laten omkeren. Dat zou zijn gecharterd of in bezit zijn van de Filipijnse overheid.

„Het Internationaal Strafhof kan alleen rechtsmacht uitoefenen als het nationale rechtssysteem van een land niet functioneert”, zei een van de advocaten buiten het hof. Het Filipijnse rechtssysteem werkt volgens hem „naar behoren”.

De 79-jarige Duterte is dinsdag opgepakt op de luchthaven van Manilla en later op een vliegtuig naar Den Haag gezet. Daar wordt hij bij het Internationaal Strafhof (ICC) vervolgd voor zijn dodelijke oorlog tegen drugs. Het toestel met Duterte maakte later een tussenstop in Dubai.

Een woordvoerder van de regering noemt de arrestatie rechtsgeldig. „Dit is niet zomaar het uitleveren van een Filipijnse burger. Dit is het uitleveren van een Filipijnse burger die beschuldigd wordt van misdaden tegen de menselijkheid, in het bijzonder moord.”

Mensenrechtengroepen schatten dat de drugsoorlog van Duterte aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost. Nabestaanden verzamelden zich woensdag in een kerk in de hoofdstad om zijn arrestatie te bespreken.

„Duterte heeft geluk. Hij krijgt een eerlijk proces. Voor mijn zoon was er geen eerlijk proces”, zei een vrouw op een persconferentie van een lokale mensenrechtenorganisatie. Duterte krijgt volgens haar een comfortabel bed. „Mijn zoon ligt weg te rotten op de begraafplaats.”