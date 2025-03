Brussel reageert op staalheffingen Trump met heffingen voor VS

„Dit komt overeen met de economische omvang van de Amerikaanse heffingen. Onze tegenmaatregelen worden in twee stappen ingevoerd. We beginnen op 1 april en alles is volledig van kracht vanaf 13 april”, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Ze benadrukte dat Brussel met de Amerikanen wil praten. „We zijn bereid om een betekenisvolle dialoog aan te gaan. Ik heb handelscommissaris Maroš Šefčovič de opdracht gegeven om zijn gesprekken te hervatten om betere oplossingen met de VS te verkennen”, voegde ze toe.

De Verenigde Staten voeren vanaf woensdag importheffingen van 25 procent in op staal en aluminium. Deze gelden voor alle landen waarmee de VS handel drijven, zonder uitzonderingen. Ook voor Canada geldt dit tarief, liet het Witte Huis dinsdag weten. Eerder op dinsdag had de Amerikaanse president Donald Trump nog met een heffing van 50 procent gedreigd tegen zijn buurland.

Von der Leyen had al aangekondigd dat Europa de heffingen niet onbeantwoord zou laten. Trump voerde in zijn eerste termijn ook al heffingen in op de invoer van staal en aluminium. Als antwoord kwam de EU toen met een eerste pakket heffingen die onder meer bourbon en motorfietsen van Harley-Davidson troffen. Onder Trumps opvolger Joe Biden werden de sancties weer opgeschort.