De Telegraaf: Minister overweegt boete bij gebrekkige registratie

Binnenland

Om arbeidsmigranten beter in beeld te krijgen, overweegt minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) een geldstraf in te voeren voor buitenlandse werkkrachten die zich niet goed registreren bij hun gemeente, bericht De Telegraaf. Daarnaast wil de NSC-bewindsman dat er minder snel burgerservicenummers (bsn) worden uitgedeeld aan ‘derdelanders’ van buiten de EU die in Nederland komen werken.