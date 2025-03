VS: geen uitzonderingen bij importtarief staal en aluminium

Aanleiding daarvoor was een extra belasting van 25 procent op elektriciteit die vanuit de Canadese provincie Ontario naar drie aangrenzende Amerikaanse staten gaat. Premier Doug Ford van die provincie besloot eerder op de dag die toeslag op te schorten, na de dreiging van Trump. De president zei niet veel later te overwegen de verdubbeling van de heffing voor Canada in te trekken.

De importheffingen op staal en aluminium hingen al langer in de lucht. Nu is bevestigd dat deze daadwerkelijk vanaf woensdag gelden. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie liet eerder al weten dat de heffingen niet onbeantwoord zullen blijven.

Trump voerde in zijn eerste termijn ook al heffingen in op de invoer van staal en aluminium. Als antwoord kwam de EU toen met een eerste pakket aan heffingen die onder meer bourbon en motorfietsen van Harley-Davidson troffen. Onder Trumps opvolger Joe Biden werden de sancties toen weer opgeschort.