Nederland schuilde tijdens de Koude Oorlog en nadien vooral onder de Amerikaanse ‘nucleaire paraplu’. Het omvangrijke kernarsenaal van de supermacht beschermde Europa. Maar nu de Verenigde Staten onder president Donald Trump twijfel zaaien over hun loyaliteit aan Europa, zoeken Europese landen naar een andere ultieme beschermer. Ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben atoomwapens, en Frankrijk zegt bereid te zijn daarmee ook bondgenoten te beschermen.

Brekelmans onderstreept dat het overleg over Franse nucleaire bescherming nog „heel, heel erg in een vroeg stadium” verkeert. Hij wil daarom niets kwijt over hoe die eruit zou kunnen zien en waar Nederland voor zou voelen. Of Nederland bijvoorbeeld met atoomwapens uitgeruste Franse gevechtsvliegtuigen zou willen verwelkomen. Maar „ik denk dat het heel goed is dat Frankrijk deze discussie start”, zei de minister dinsdag op een veiligheidsconferentie in Parijs.