De 36 legerchefs, onder wie de Nederlandse commandant der strijdkrachten, kwamen dinsdag in Parijs bijeen om te overleggen over manieren om Oekraïne na een staakt-het-vuren of zelfs vredesakkoord met Rusland te beschermen. Ze denken daarbij in de eerste plaats na over het sturen van een internationale troepenmacht, maakten de Franse gastheren vooraf duidelijk.

Dat idee moet nu snel vaste vorm krijgen, zei Macron volgens het Élysée tegen de 36 legerchefs. „Gezien de versnelling van de vredesbesprekingen” heeft de president „verduidelijkt dat het nu nodig is van concept naar plan te gaan”.