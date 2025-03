Drie fractievoorzitters kandidaat-gedeputeerde in Groningen

Binnenland

De BBB, VVD en PvdA in de provincie Groningen schuiven hun fractievoorzitter naar voren als kandidaat-gedeputeerde voor het nieuwe bestuurscollege. De vierde coalitiepartij, GroenLinks, heeft in oud-wethouder in Groningen en Assen Karin Dekker (64) wel iemand met bestuurservaring gevonden. Omdat de BBB veruit de grootste is, levert die partij een tweede kandidaat-gedeputeerde: Statenlid Leo Wenneger.