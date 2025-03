Zelensky: voorstel is een volledig staakt-het-vuren voor 30 dagen

„Oekraïne verwelkomt dit voorstel, we zien het als positief, we zijn klaar om een dergelijke stap te zetten. De Verenigde Staten van Amerika moeten Rusland ervan overtuigen om hiermee in te stemmen”, aldus Zelensky. „De Amerikanen begrijpen onze argumenten.”

Het was voor Oekraïne belangrijk dat vandaag afspraken zijn gemaakt over de hervatting van de levering van wapens en inlichtingen aan Oekraïne, stelde de Oekraïense president. Het is volgens hem nu aan Rusland om te bepalen hoe het verdergaat. „Oekraïne is klaar voor de vrede. Rusland moet zijn bereidheid tonen om een einde te maken aan de oorlog of hem voortzetten.”