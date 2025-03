De Verenigde Staten gaan per direct weer militaire steun en inlichtingen leveren aan Oekraïne. Dat hebben diplomaten uit beide landen afgesproken tijdens gesprekken in Saudi-Arabië, staat in een gezamenlijke verklaring.

Tijdens die gesprekken is Oekraïne akkoord gegaan met een Amerikaans voorstel voor een bestand met Rusland van dertig dagen. Rusland moet nog akkoord gaan, meldde het kantoor van de Oekraïense president dinsdag in een gezamenlijke verklaring met de VS.