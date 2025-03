De Centrale Kiescommissie maakte zondag bekend Georgescu uit te sluiten van deelname aan de verkiezingen in mei. Daarbij werd verwezen naar een besluit van het Grondwettelijk Hof om de uitslag van de presidentsverkiezingen in november ongeldig te verklaren wegens Russische inmenging. De radicaal-rechtse Georgescu, die tegen steun aan Oekraïne is, had de eerste stemronde verrassend gewonnen.

Georgescu ging deze week in beroep tegen het besluit van de kiescommissie. Dat beroep is nu unaniem verworpen door de rechters van het Grondwettelijk Hof. De radicaal-rechtse politicus kan het besluit niet aanvechten. Honderden aanhangers waren dinsdag bij het hof bijeengekomen in afwachting van een oordeel. Zij scandeerden onder meer „dieven” na het horen van het nieuws over Georgescu’s uitsluiting

Zondag gingen honderden mensen de straat op in protest tegen het besluit van de kiescommissie. Daarbij kwam het tot botsingen tussen demonstranten en de politie, waarbij dertien gewonden vielen. Drie mannen van 43, 48 en 50 jaar zijn aangeklaagd wegens vermeend geweld tijdens de protesten, aldus Roemeense aanklagers dinsdag.